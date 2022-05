Gp di Monaco | le pagelle di Leo Turrini - Sport - Formula1 - quotidiano net

Advertising

sportli26181512 : F1, le pegelle di Turrini per il GP di Monaco: Perez da 10, anche Leclerc nonostante tutto: Un incredibile GP nel P… - zazoomblog : Pagelle GP Monaco 2022: trionfa Perez delusione Leclerc - #Pagelle #Monaco #2022: #trionfa - sportface2016 : Pagelle GP Monaco 2022: trionfa #Perez, delusione #Leclerc - SportRepubblica : F1, le pagelle del Gp di Monaco: Perez indovina tutto, Sainz promosso con riserva, suicidio Ferrari - sportface2016 : Pagelle Qualifiche #F1 #MonacoGP 2022: #Leclerc brilla anche a casa sua, #Perez croce e delizia -

QUOTIDIANO NAZIONALE

... Jan Zielinski - Lloyd Glasspool, Harri Heliovaara 0 - 2 12:40 Hao - Ching Chan, Ben McLachlan - Nicole Melichar, Kevin Krawietz 0 - 2 Visualizza Roland Garros MOTORI - FORMULA 1 16:05GP ...Mattia Binotto Ledi Leo Turrini 10 PEREZ. Fa la mossa giusta e capitalizza l'investimento. Conquista una vittoria insperata e alla fine se la merita pure. Non è solo un gregario. 9 LECLERC. Povero diavolo. ... Gp di Monaco, le pagelle di Leo Turrini Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ...10 PEREZ. Fa la mossa giusta e capitalizza l’investimento. Conquista una vittoria insperata e alla fine se la merita pure. Non è solo un gregario. 9 LECLERC. Povero diavolo. Nemo propheta in patria, ...