Giro d’Italia 2022 | Sobrero | “Devo ancora realizzare di aver vinto questa cronometro”

"Una cronometro che ho inseguito parecchio, mi sono posto due obiettivi al Giro: la prima crono e questa. Finalmente la prima vittoria nel World Tour, Devo ancora realizzare il tutto ma sono davvero contento". Queste le parole di Matteo Sobrero dopo la vittoria nella ventunesima e ultima tappa del Giro d'Italia 2022, a Verona. "Ho sofferto parecchio, dopo tre settimane in una crono del genere che favorisce gli scalatori, non si sa mai cosa aspettarsi – prosegue l'italiano del Team BikeExchange-Jayco alla Rai – La dedica va alla squadra, abbiamo lavorato tantissimo questo inverno e in galleria del vento".

giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 2?0? ???? If it's now or never, let's do it now! ???? Se è adesso o mai più, fallo adess… - giroditalia : ?? His last mountain stage at the Giro d'Italia ?? ?? La sua ultima tappa di montagna al Giro d'Italia ?? #Giro - GdB_it : Giro d'Italia, vince Jai Hindley: è la prima volta di un australiano - Gaia_Mai_ : Uno bello come Mikel Landa sul podio del Giro d'Italia l'avevano visto solo nel 2015 quando aveva fatto l'altro podio, diciamolo. -