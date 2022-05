Giro d’Italia 2022, Jai Hindley: “Non mi sembra vero. Era difficile tornare a questi livelli dopo le difficoltà dell’anno scorso” (Di domenica 29 maggio 2022) La 105esima edizione del Giro d’Italia chiude i battenti con la vittoria di Matteo Sobrero nella cronometro conclusiva, prova che ha regalato al capitano della Bora-Hansgrohe Jai Hindley il trionfo nella classifica generale. A due anni dall’amaro secondo posto sulle strade italiche il corridore di Perth centra l’affermazione che vale una carriera: decisivo il margine accumulato durante l’ascesa al Passo Fedaia. Cavalcata da ricordare quella di Jai Hindley nell’arco delle tre settimane, sempre a una manciata di secondi dalla vetta dalla classifica sino al sorpasso messo a punto nella frazione di ieri. L’australiano a fine Giro vanta 1’18” di vantaggio sul secondo piazzato Richard Carapaz, completa il podio Mikel Landa (a 3’24”). Di seguito le dichiarazioni dell’australiano classe ’96 raccolte da Rai ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) La 105esima edizione delchiude i battenti con la vittoria di Matteo Sobrero nella cronometro conclusiva, prova che ha regalato al capitano della Bora-Hansgrohe Jaiil trionfo nella classifica generale. A due anni dall’amaro secondo posto sulle strade italiche il corridore di Perth centra l’affermazione che vale una carriera: decisivo il margine accumulato durante l’ascesa al Passo Fedaia. Cavalcata da ricordare quella di Jainell’arco delle tre settimane, sempre a una manciata di secondi dalla vetta dalla classifica sino al sorpasso messo a punto nella frazione di ieri. L’australiano a finevanta 1’18” di vantaggio sul secondo piazzato Richard Carapaz, completa il podio Mikel Landa (a 3’24”). Di seguito le dichiarazioni dell’australiano classe ’96 raccolte da Rai ...

