“Fondi al Comune, si faccia chiarezza” (Di domenica 29 maggio 2022) “Provvederemo a chiedere ai nostri parlamentari di effettuare un’Interrogazione urgente ai ministeri preposti, per far accertare le motivazioni del mancato Bando, se i Fondi siano veramente arrivati al Comune e se gli stessi siano ancora disponibili o siano stati utilizzati diversamente”. A dirlo è il Coordinatore di Fratelli d’Italia del Cilento Nord che spiega che “in questi giorni abbiamo ricevuto lamentele da diverse attività ricadenti nel Comune di San Mauro Cilento, per la mancata ripartizione dei Fondi stanziati dal DPCM 24 Settembre 2020, “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022” (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020), sembra ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 29 maggio 2022) “Provvederemo a chiedere ai nostri parlamentari di effettuare un’Interrogazione urgente ai ministeri preposti, per far accertare le motivazioni del mancato Bando, se isiano veramente arrivati ale se gli stessi siano ancora disponibili o siano stati utilizzati diversamente”. A dirlo è il Coordinatore di Fratelli d’Italia del Cilento Nord che spiega che “in questi giorni abbiamo ricevuto lamentele da diverse attività ricadenti neldi San Mauro Cilento, per la mancata ripartizione deistanziati dal DPCM 24 Settembre 2020, “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022” (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020), sembra ...

