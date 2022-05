F1 Gp Monaco | Sainz | “Weekend difficile | ma bel secondo posto”

(Di domenica 29 maggio 2022) “Gara folle, in cui abbiamo fatto ciò che dovevamo fare ed avuto pazienza., ma bel”. Queste le parole di Carlosclassificato del Gran Premio di. “Il giro dietro la macchina doppiata mi è costato la gara. Un giro pulito mi avrebbe infatti assicurato la vittoria, ma è andata così. Ho avuto sfortuna ma non mi lamento perché questo è lo sport e la ruota gira” ha aggiunto lo spagnolo. Infine, sul tentativo di sorpasso ai danni di Sergio Perez a causa del graining accusato da quest’ultimo, il pilota della Ferrari ha spiegato: “Anch’io avevo parecchio graining, specialmente sulle gomme posteriori, e questo complicava l’ingresso nel tunnel, rendendoavvicinarmi e passare”. SportFace.

Pubblicità

Eurosport_IT : FERRARI REGALE A MONACO ?????? 14esima pole di Leclerc, davanti con Sainz in prima fila! Verstappen solo 4° 'bloccato… - SkySportF1 : ?? Disastro negli ultimi secondi del #Q3 ? Perez va a muro e Sainz lo centra ?? E' successo di tutto a Monaco I risul… - SkySportF1 : ?? Le parole di Carlos Sainz dopo il 2° posto in qualifica a Monaco I risultati ? - GiaPettinelli : F1: Perez vince a Monaco davanti a Sainz e Verstappen. Quarto Leclerc. Schumacher jr distrugge la Haas - Sport - AN… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Perez trionfa al GP di Monaco, Sainz e Verstappen sul podio - -

18.14 Gp: successo Perez, 2°Sergio Perez vince il Gp dimettendo in fila, Verstappen e Leclerc. I primi 4 in nemmeno 3". Partenza, dietro la safety car,posticipata di un'ora per la pioggia. Red Bull più efficace al pitstop:Perez va in testa,...... ha vinto il Gp didi F1, disputato fra mille interruzioni sul circuito cittadino di Montecarlo. Il pilota messicano ha preceduto sul traguardo la Ferrari dello spagnolo CarlosJunior. ...Sergio Perez vince il Gp di Monaco sul circuito cittadino di Montecarlo. Il messicano della Red Bull si impone davanti alla Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e al compagno di squadra e leader ...Finale, vince Perez davanti a Sainz Verstappen Leclerc Russell Norris Alonso Hamlton Ocon Bottas Vettel Gasly Ricciardo Stroll Latifi Zhou Tsunoda. Ritirati Albon Schumacher Magnussen Ultimo ...