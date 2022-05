Elezioni Ardea, candidati Sindaci a confronto: la diretta (Di domenica 29 maggio 2022) Mancano pochi giorni alle Elezioni e questa mattina ad Ardea i candidati Sindaco sono pronti al confronto. I quattro aspiranti ‘Primo Cittadino’ risponderanno alle domande dei cittadini, si confronteranno sui loro programmi e su quello che vorranno fare qualora venissero eletti. Noi de Il Corriere della Città siamo ad Ardea e questa è la diretta: su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 29 maggio 2022) Mancano pochi giorni allee questa mattina adSindaco sono pronti al. I quattro aspiranti ‘Primo Cittadino’ risponderanno alle domande dei cittadini, si confronteranno sui loro programmi e su quello che vorranno fare qualora venissero eletti. Noi de Il Corriere della Città siamo ade questa è la: su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Elezioni Ardea, candidati Sindaci a confronto: la diretta - ManuelaFioren : RT @PD_Lazio: Tra le nostre candidature alle #Amministrative22 abbiamo @giulia_salvitti, la più giovane candidata alle elezioni. Sarà in ca… - EnricoLetta : RT @PD_Lazio: Tra le nostre candidature alle #Amministrative22 abbiamo @giulia_salvitti, la più giovane candidata alle elezioni. Sarà in ca… - giulia_salvitti : RT @PD_Lazio: Tra le nostre candidature alle #Amministrative22 abbiamo @giulia_salvitti, la più giovane candidata alle elezioni. Sarà in ca… - fnicodemo : RT @PD_Lazio: Tra le nostre candidature alle #Amministrative22 abbiamo @giulia_salvitti, la più giovane candidata alle elezioni. Sarà in ca… -