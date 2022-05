DIRETTA F1, GP Montecarlo 2022 LIVE: pioggia a Monaco! Leclerc scatta dalla pole (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP D’ITALIA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 ORARIO GARA SU TV8 IN CHIARO 14.52 Gomme da bagnato! Le squadre mettono le intermedie, una scelta quasi obbligata con una pioggia sempre più intensa. 14.49 I protagonisti stanno per salire nelle rispettive monoposto. Cresce la tensione, le gomme intermedie potrebbero essere un’opzione per i team. 14.47 Comincia a piovere a Montecarlo! Si è appena concluso l’inno monegasco, una situazione che non è favorevole per la Rossa. La partenza dovrebbe essere effettuata con le gomme slick. 14.45 Spera nel bagnato anche la Mercedes che deve inseguire con entrambe le monoposto. Sessione deludete ieri per Hamilton e Russell, nettamente inferiori ai diretti rivali per il ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DEL GP D’ITALIA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 ORARIO GARA SU TV8 IN CHIARO 14.52 Gomme da bagnato! Le squadre mettono le intermedie, una scelta quasi obbligata con unasempre più intensa. 14.49 I protagonisti stanno per salire nelle rispettive monoposto. Cresce la tensione, le gomme intermedie potrebbero essere un’opzione per i team. 14.47 Comincia a piovere a! Si è appena concluso l’inno monegasco, una situazione che non è favorevole per la Rossa. La partenza dovrebbe essere effettuata con le gomme slick. 14.45 Spera nel bagnato anche la Mercedes che deve inseguire con entrambe le monoposto. Sessione deludete ieri per Hamilton e Russell, nettamente inferiori ai diretti rivali per il ...

Advertising

SkySportF1 : ?? POLE POSITION PER CHAAAARLES LECLERC ???? Doppietta Ferrari in qualifica a Monte Carlo I risultati ?… - SkySportF1 : ?? La top 10 in griglia domani nel GP di Monaco, alle 15 LIVE su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K I risultati delle quali… - SkySportF1 : ?? Con il naso sull'asfalto insieme a Charles Leclerc: SU IL VOLUME, on board a Monte Carlo? ? I risultati delle qua… - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Montecarlo 2022 LIVE: Ferrari padrona della prima fila Red Bull insegue - #DIRETTA #Montecarlo #LIVE:… - SkySport : RT @SkySportF1: Formula 1, GP di Monaco: la diretta da Montecarlo LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K #SkyMotori #F1 #Formu… -