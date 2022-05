Costumi: i modelli per nascondere qualche chilo in più (Di domenica 29 maggio 2022) Se non siete sicuri di passare la prova costume, forse questi Costumi potrebbero fare al caso vostro. Volete sapere quali sono i modelli suggeriti? Ormai il caldo sembra arrivato. Per questo motivo, quando si ha un momento libero molti di noi amano passarlo al mare o in piscina, per cercare di rinfrescarsi. Ma, come del resto ogni anno, la prova costume ci spaventa molto. E se proprio pensiamo di non averla superata, non disperatevi. In commercio ci sono tanti modelli di Costumi che potrebbero forse fare al caso vostro. Siete curiosi di scoprire quali sono? Costumi: ecco quali sono quelli per nascondere i nostri “difetti” (Pixabay)I modelli e modelle che si vedono in tv o sui giornali non rispecchiano esattamente il nostro fisico. Ed anche se tra i ... Leggi su formatonews (Di domenica 29 maggio 2022) Se non siete sicuri di passare la prova costume, forse questipotrebbero fare al caso vostro. Volete sapere quali sono isuggeriti? Ormai il caldo sembra arrivato. Per questo motivo, quando si ha un momento libero molti di noi amano passarlo al mare o in piscina, per cercare di rinfrescarsi. Ma, come del resto ogni anno, la prova costume ci spaventa molto. E se proprio pensiamo di non averla superata, non disperatevi. In commercio ci sono tantidiche potrebbero forse fare al caso vostro. Siete curiosi di scoprire quali sono?: ecco quali sono quelli peri nostri “difetti” (Pixabay)Ie modelle che si vedono in tv o sui giornali non rispecchiano esattamente il nostro fisico. Ed anche se tra i ...

Advertising

vogue_italia : Total black o in stile francese, per segnare il punto vita o per slanciare, retrò, con arricciature o da usare come… - libertfly : Costumi a fascia 2022: i modelli per l’estate - BEAUTYDEAit : Costumi Premaman 2022: i modelli più belli per le mamme! A fantasia o a tinta unita, interi, bikini o tankini, ecco… - giocarmon : 1901-1910 i modelli dei costumi da bagno dal libro 'La Moda Mare dal 1850 al 1940 nelle fotografie storiche'. Grati… - giocarmon : 1901-1910 i modelli dei costumi da bagno dal libro 'La Moda Mare dal 1850 al 1940 nelle fotografie storiche'. Grati… -