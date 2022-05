Canoa slalom, Europei Liptovsky Mikulas 2022: Elena Borghi, Raffaello Ivaldi e Paolo Ceccon tutti in finale nella C1 (Di domenica 29 maggio 2022) Tre accessi in finale su tre per l’Italia nell’ultima giornata degli Europei di Canoa slalom di Liptovsky Mikulas. nella giornata dedicata alla Canoa canadese (C1), Elena Borghi, Raffaello Ivaldi e Paolo Ceccon si potranno giocare un posto fra i grandi nel vecchio continente nelle gare che si terranno in tarda mattinata. Una gara attenta e senza errori per la Borghi che tre anni fa, nello stesso canale, fu medaglia d’argento agli Europei juniores. All’azzurra basta un tempo di 122.99, valido per l’ottavo tempo assoluto; a monopolizzare la prova è la britannica Mallory Franklin in 113.25, che rifila più di quattro ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Tre accessi insu tre per l’Italia nell’ultima giornata deglididigiornata dedicata allacanadese (C1),si potranno giocare un posto fra i grandi nel vecchio continente nelle gare che si terranno in tarda mattinata. Una gara attenta e senza errori per lache tre anni fa, nello stesso canale, fu medaglia d’argento aglijuniores. All’azzurra basta un tempo di 122.99, valido per l’ottavo tempo assoluto; a monopolizzare la prova è la britannica Mallory Franklin in 113.25, che rifila più di quattro ...

