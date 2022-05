Al 26% di sconto l’Apple Watch Series 6 oggi 29 maggio su Amazon (Di domenica 29 maggio 2022) Se siete in cerca di un orologio intelligente di fascia alta e dotato di un design di elevato livello, ma ad un prezzo accessibile, allora non dovete farvi scappare l’incredibile offerta di oggi, domenica 29 maggio, relativa all’Apple Watch Series 6 (GPS) da 44 mm (per polsi da 140?220 mm) con cassa in alluminio color argento e cinturino sport bianco, direttamente su Amazon. Nelle ultime ore, infatti, questo fantastico smartwatch del colosso di Cupertino è venduto al prezzo di 349 euro (invece di 469 euro di listino). Si tratta di uno sconto del 26% per un risparmio di 120 euro. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce e potete acquistarlo in due modalità: pagamento in un’unica soluzione e in 5 comode rate mensili da 69,80 euro ognuna. Vediamo insieme i principali dettagli tecnici. L’Apple Watch Series 6 ... Leggi su optimagazine (Di domenica 29 maggio 2022) Se siete in cerca di un orologio intelligente di fascia alta e dotato di un design di elevato livello, ma ad un prezzo accessibile, allora non dovete farvi scappare l’incredibile offerta di, domenica 29, relativa all’Apple Watch Series 6 (GPS) da 44 mm (per polsi da 140?220 mm) con cassa in alluminio color argento e cinturino sport bianco, direttamente su. Nelle ultime ore, infatti, questo fantastico smartwatch del colosso di Cupertino è venduto al prezzo di 349 euro (invece di 469 euro di listino). Si tratta di unodel 26% per un risparmio di 120 euro. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce e potete acquistarlo in due modalità: pagamento in un’unica soluzione e in 5 comode rate mensili da 69,80 euro ognuna. Vediamo insieme i principali dettagli tecnici. L’Apple Watch Series 6 ...

Advertising

ScontiCOfferte : KidKraft Cucina Giocattolo In Legno Per Bambini Con Frigorifero Magnetico, Bianco, 53424 ?? ?? 136.14€ invece di 18… - CouponsOfferte : KidKraft Cucina Giocattolo In Legno Per Bambini Con Frigorifero Magnetico, Bianco, 53424 sconto del 26% da 184.99 e… - ScontiCOfferte : AONBOY Fontanella Per Gatti, Fontana Per Gatti in Acciaio Inossidabile da 2.5 L, Pompa Silenziosa, 3 ?? ?? 33.99€ i… - CouponsOfferte : AONBOY Fontanella Per Gatti, Fontana Per Gatti in Acciaio Inossidabile da 2.5 L, Pompa Silenziosa, 3 sconto del 26%… -