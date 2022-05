Volodymyr Zelensky, arrivederci all'Ucraina: perché tutto sta crollando, cosa accadrà (Di sabato 28 maggio 2022) «Devo parlare con Putin». Le parole di Zelensky sono il segnale che siamo alla vigilia di qualcosa di decisivo nella guerra Ucraina e il fatto che il presidente aggiunga che «non c'è troppa fretta» non serve a smorzare la drammaticità del momento. Da quando la Russia ha deciso di alzare l'intensità dell'offensiva, utilizzando armi speciali, il conflitto ha iniziato a pendere decisamente in suo favore. Il Donbass è di fatto conquistato; approssimativamente Mosca ormai controlla il 20% del territorio ucraino e si appresta ad attaccare nuovamente Kharkiv, la roccaforte industriale del nemico. La resa dei miliziani del Reggimento Azov, ordinata da Zelensky che non ha ottenuto nulla in cambio della cessione dei suoi «eroi vivi» al nemico, è stata una svolta paragonabile alla disfatta di Stalingrado per i tedeschi e migliaia ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) «Devo parlare con Putin». Le parole disono il segnale che siamo alla vigilia di qualdi decisivo nella guerrae il fatto che il presidente aggiunga che «non c'è troppa fretta» non serve a smorzare la drammaticità del momento. Da quando la Russia ha deciso di alzare l'intensità dell'offensiva, utilizzando armi speciali, il conflitto ha iniziato a pendere decisamente in suo favore. Il Donbass è di fatto conquistato; approssimativamente Mosca ormai controlla il 20% del territorio ucraino e si appresta ad attaccare nuovamente Kharkiv, la roccaforte industriale del nemico. La resa dei miliziani del Reggimento Azov, ordinata dache non ha ottenuto nulla in cambio della cessione dei suoi «eroi vivi» al nemico, è stata una svolta paragonabile alla disfatta di Stalingrado per i tedeschi e migliaia ...

