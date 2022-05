VIDEO F1 | incidente tra Perez e Sainz a Montecarlo | incredibile carambola

(Di sabato 28 maggio 2022) Finale infuocato nelle qualifiche del GP di Monaco 2022, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito cittadino del Principato. Sergioè infatti andato a sbattere poco prima dell’ingresso nel celeberrimo tunnel, un paio di secondi dopo è sopraggiunto Carlosche è andato a impattare contro la vettura del messicano. Il pilota della Ferrari ha avuto un contatto con la Red Bull: la ruota posteriore sinistra della monoposto dello spagnolo ha toccato l’anteriore destra del rivale. La speranza è che non ci siano grossi danni e che entrambi i piloti possano prendere parte alla gara di domani. Carlosscatterà dalla seconda piazzola, per una prima fila tutta Ferrari vista la pole position di Charles Leclerc. Sergiopartirà invece dalla terza posizione, davanti al compagno di squadra Max Verstappen. ...

