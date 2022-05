Traffico Roma del 28-05-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 maggio 2022) Luceverdeper trovati all’ascolto in città rallentamenti lungo la tangenziale est da Corso di Francia via Salaria in direzione San Giovanni possibili rallentamenti per un incidente in via Cristoforo Colombo l’altezza della villa di Plinio 9 incidente in viale Duilio Cambellotti all’altezza di via di Tor Bella Monaca riduzione della carreggiata sulla Pontina con file da via di Decima in direzione fuoriGarbatella sta per terminare il Capitan Bavastro per la manifestazione 100 anni quartiere Appio Latino via Metaponto è chiusa alall’altezza di via Gallia e dalle 21 di questa sera in via dell’Oceano Atlantico in programma il concerto presso l’outlet sono possibili disagi in tutta l’area circostante ricordiamo la pedonalizzazione oggi domani via dei Fori Imperiali ancora rallentata la metro C da Pantano a San Giovanni ...