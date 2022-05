Sarno ospita il primo memorial “Gaetano?Ferrentino”

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 28 maggio 2022) Venerdì 27 alle ore 10.30 si è svolta presso la sala consiliare di Palazzo San Francesco la Conferenza stampa per la presentazione del “ 1^Gaetano Ferrentino”, che si terrà il prossimo 29 maggio, sono intervenuti Toti Orza e Francesco Squillante, rispettivamente delegato allo sport e assessore al bilancio del Comune di, Roberto Robustelli, vicesindaco di, Martina Amodio, speaker di Videorun, Ilaria Romagnuolo, atletaRunners, Alberto Ramaglia, presidente CRA Campania, Vincenzo Ripa, presidenteRunners nonché ex arbitro serie B e vero promotore di questo evento, ha concluso Michele Strianese, presidente della Provincia di Salerno e sindaco di San Valentino Torio, non poteva mancare il figlio di Gaetano Ferrentino, Matteo, con qualche suo ricordo e ha moderato la ...