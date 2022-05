Samsung produrrà 30 milioni di smartphone in meno nel 2022 (Di sabato 28 maggio 2022) Samsung ha tagliato la produzione dei propri smartphone di 30 milioni di unità sulle previsioni per il 2022. Due le motivazioni principali, i costi elevati e la guerra in Ucraina. Secondo il quotidiano coreano Maeil Business News, Samsung sta riducendo il numero di smartphone che prevede produrre nel 2022, da 310 milioni a 280 milioni con una riduzione di 30 milioni sulle previsioni della società di Seul. L’azienda sudcoreana non è la sola ad aver modificato la produzione, anche Apple si è dovuta adeguare alla situazione geopolitica ed economica attuale. Il mercato degli smartphone è in una fase stagnante a causa dell’inflazione, della guerra in Ucraina e, in parte, per gli strascichi della pandemia ... Leggi su pantareinews (Di sabato 28 maggio 2022)ha tagliato la produzione dei propridi 30di unità sulle previsioni per il. Due le motivazioni principali, i costi elevati e la guerra in Ucraina. Secondo il quotidiano coreano Maeil Business News,sta riducendo il numero diche prevede produrre nel, da 310a 280con una riduzione di 30sulle previsioni della società di Seul. L’azienda sudcoreana non è la sola ad aver modificato la produzione, anche Apple si è dovuta adeguare alla situazione geopolitica ed economica attuale. Il mercato degliè in una fase stagnante a causa dell’inflazione, della guerra in Ucraina e, in parte, per gli strascichi della pandemia ...

