Rugby a 7, World Series Londra 2022: flop per USA e Argentina, ai quarti vola la Spagna (Di sabato 28 maggio 2022) Prima giornata di partite a Londra per la penultima tappa delle Sevens World Series, il tour mondiale che vede in campo le più forti nazionali di Rugby a sette. E dopo la fase a gironi si sono decisi gli accoppiamenti per i quarti di finale. Ecco come è andata. Esordio shock per il gruppo A, dove gli Usa perdono 10-26 contro la Spagna e di fatto compromettono l’accesso alla seconda fase. Con le Fiji che dominano contro Galles e Spagna, tutto si decide nell’ultimo giro di partite dove la Spagna domina contro il Galles, mentre agli Usa non riesce la rimonta con le Fiji e Spagna che vola ai quarti. Nella pool B, invece, Tre vittorie su tre per il Sudafrica, mentre alle sue spalle è decisivo lo scontro ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Prima giornata di partite aper la penultima tappa delle Sevens, il tour mondiale che vede in campo le più forti nazionali dia sette. E dopo la fase a gironi si sono decisi gli accoppiamenti per idi finale. Ecco come è andata. Esordio shock per il gruppo A, dove gli Usa perdono 10-26 contro lae di fatto compromettono l’accesso alla seconda fase. Con le Fiji che dominano contro Galles e, tutto si decide nell’ultimo giro di partite dove ladomina contro il Galles, mentre agli Usa non riesce la rimonta con le Fiji echeai. Nella pool B, invece, Tre vittorie su tre per il Sudafrica, mentre alle sue spalle è decisivo lo scontro ...

Advertising

onrugby_it : Richie Mo'unga rimarrà in Nuova Zelanda fino al mondiale - onrugby_it : Per le qualificazioni alla Rugby World Cup Tonga chiama Folau e tre ex All Blacks - sportparma : La parmigiana Munarini designata per la Rugby World Cup in Nuova Zelanda - delinquenzanews : Clara Munarini designata per la Rugby World Cup 2021 - UnicaValu : RT @Federugby: ?? #RWC2021 Clara #Munarini designata tra le nove direttrici di gara per la prossima @rugbyworldcup, al via sabato 8 ottobr… -