Roma, furti nella Capitale fuori controllo: arrestate sei persone in 24 ore (Di sabato 28 maggio 2022) In 24 ore, durante un normale controllo da parte dei Carabinieri sono finite in manette, per furto, ben 6 persone. Tutte protagoniste di furti differenti nella Capitale, a distanza di pochissimo tempo. Due uomini, un 32enne romeno e un 31enne ucraino, avevano appena finito di scassinare e rubare pezzi di un’auto, quando, durante un normale posto di blocco sono stati fermati da alcuni agenti. Poco dopo, i Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro, hanno arrestato tre donne – nomadi di 20, 21, e 22 anni – mentre derubavano una donna al Colosseo. Contemporaneamente, i proprietari di un’abitazione in via Marco Fulvio Nobiliore, stavano bloccando un 32 enne georgiano mentre rubava nella loro casa. Arrestato. Leggi anche: Roma: «E’ esagerato, vada a casa e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 28 maggio 2022) In 24 ore, durante un normaleda parte dei Carabinieri sono finite in manette, per furto, ben 6. Tutte protagoniste didifferenti, a distanza di pochissimo tempo. Due uomini, un 32enne romeno e un 31enne ucraino, avevano appena finito di scassinare e rubare pezzi di un’auto, quando, durante un normale posto di blocco sono stati fermati da alcuni agenti. Poco dopo, i Carabinieri della CompagniaSan Pietro, hanno arrestato tre donne – nomadi di 20, 21, e 22 anni – mentre derubavano una donna al Colosseo. Contemporaneamente, i proprietari di un’abitazione in via Marco Fulvio Nobiliore, stavano bloccando un 32 enne georgiano mentre rubavaloro casa. Arrestato. Leggi anche:: «E’ esagerato, vada a casa e ...

