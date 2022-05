Roland Garros 2022 | Sinner agli ottavi di finale Sonego out

(Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) - Jannikdidel. L'azzurro, testa di serie numero 11, al terzo turno ha battuto lo statunitense Mackenzie McDonald per 6-3, 7-6 (8-6), 6-3 in 2h51'.affronterà nel quarto turno il russo Andrei Rublev. Eliminato Lorenzo: Il numero 35 del mondo e 32 del seeding cede al norvegese Casper Ruud, numero 8 del mondo e ottava testa di serie, con il punteggio di 6-2, 6-7 (3-7), 1-6, 6-4, 6-3 dopo tre ore e 28 minuti.didel singolare femminile approda Camila Giorgi. L'azzurra supera la bielorussa Aryna Sabalenka per 4-6, 6-1, 6-0 nel match del terzo turno.

Eurosport_IT : MISSIONE COMPIUTA! ?????? Per il 3° anno consecutivo Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale del Roland Gar… - Eurosport_IT : CAMILAAAAAAAAAAAAAA! ?????? Per la prima volta la Giorgi si qualifica agli ottavi di finale del Roland Garros: l'azz… - Eurosport_IT : É QUI LA FESTAAAAAAA! ?? Camila Giorgi è agli ottavi di finale del Roland Garros! ?? #EurosportTENNIS |… - TennisWorldit : Roland Garros - Giorgi da favola e da record contro Sabalenka. Sonego ko a testa alta - OA_Sport : #RG2022 Lorenzo Sonego sogna, ma poi si deve arrendere al quinto set contro Casper Ruud -

Lorenzo Sonego ha ceduto il passo a Casper Ruud attraverso il risultato di 6 - 2, 6 - 7(3), 1 - 6, 6 - 4, 6 - 3 , sfiorando soltanto un pass per gli ottavi di finale del2022 . Sensazionale, seppur amara prestazione dell'azzurro di fronte agli occhi degli appassionati di tennis italiani, costruita gradualmente grazie a un rendimento semplicemente oltre ...Il norvegese vince il primo, poi subisce la reazione del piemontese ma alla vince 3 - 2 PARIGI (FRANCIA) - Casper Ruud agli ottavi del, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. Il norvegese, numero 8 del ranking e del seeding, ha battuto in 5 set il piemontese Lorenzo Sonego, n.35 del ranking e 32 del ...Si è fermata al 3° turno la corsa di Lorenzo Sonego al Roland Garros. Il torinese ha ceduto alla testa di serie n° 8, il norvegese Ruud. Costretto dalla solidità e completezza tecnica del nordico a ce ...che perde quasi subito il servizio, ma che non molla e resta comunque in partita fino al 6-3 finale, che premia il norvegese, spedendolo per la prima volta agli ottavi di finale del Roland Garros.