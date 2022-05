Roland Garros 2022, Sinner agli ottavi di finale (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Jannik Sinner agli ottavi di finale del Roland Garros 2022. L’azzurro, testa di serie numero 11, al terzo turno ha battuto lo statunitense Mackenzie McDonald per 6-3, 7-6 (8-6), 6-3 in 2h51?. Sinner affronterà nel quarto turno il vincente della sfida tra il russo Andrei Rublev e il cileno Cristian Garin. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Jannikdidel. L’azzurro, testa di serie numero 11, al terzo turno ha battuto lo statunitense Mackenzie McDonald per 6-3, 7-6 (8-6), 6-3 in 2h51?.affronterà nel quarto turno il vincente della sfida tra il russo Andrei Rublev e il cileno Cristian Garin. Funweek.

