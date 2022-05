“Problema gravissimo per Zelensky”. Il pericolo delle mine in Ucraina: campo libero ai russi (Di sabato 28 maggio 2022) È complicato immaginare una ritirata della russia dalle zone conquistate in Ucraina. Nel corso della puntata del 28 maggio de L'Aria che Tira è ospite il generale Maurizio Fioravanti, ex capo delle forze speciali italiane e capo di Stato Maggiore della Brigata Paracadutisti Folgore a Sarajevo, che ha fatto il punto sulla situazione della guerra nel corso del talk show di La7 condotto da Francesco Magnani: “Non ci sono dubbi che le armi inviate dagli Usa disarticolerebbero profondamente il dispositivo russo, perché il Problema per le forze armate ucraine è che non riescono ad avere una gittata abbastanza profonda per colpire le unità russe. La situazione strategico-operativa cambierebbe profondamente con questi lanciamissili”. Il generale Fioravanti si sofferma poi sulla possibilità di sbloccare il porto di ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) È complicato immaginare una ritirata dellaa dalle zone conquistate in. Nel corso della puntata del 28 maggio de L'Aria che Tira è ospite il generale Maurizio Fioravanti, ex capoforze speciali italiane e capo di Stato Maggiore della Brigata Paracadutisti Folgore a Sarajevo, che ha fatto il punto sulla situazione della guerra nel corso del talk show di La7 condotto da Francesco Magnani: “Non ci sono dubbi che le armi inviate dagli Usa disarticolerebbero profondamente il dispositivo russo, perché ilper le forze armate ucraine è che non riescono ad avere una gittata abbastanza profonda per colpire le unità russe. La situazione strategico-operativa cambierebbe profondamente con questi lanciamissili”. Il generale Fioravanti si sofferma poi sulla possibilità di sbloccare il porto di ...

