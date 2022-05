Non c’è pace per Marquez: deve operarsi di nuovo, è la quarta volta in meno di due anni (Di sabato 28 maggio 2022) Non c’è pace per Marc Marquez: il pilota della Honda, dopo il Mugello, dovrà operarsi di nuovo al braccio destro, all’omero. È una vera e propria maledizione che lo perseguita da luglio 2020, quando cadde a Jerez. È una scelta di cui lo spagnolo avrebbe volentieri fatto a me. In conferenza, ha dichiarato di «aver fatto di tutto per evitarla», ma anche che l’operazione «è l’unico modo per avere un recupero totale». «Il mio stile di guida non è più quello di un tempo: non a causa della moto, ma a causa mia. Il mio braccio destro non è più nella sua posizione naturale, c’è troppa rotazione, il medico mi ha suggerito di risolvere questo problema una volta per tutte con il quarto intervento. Loro ci credono e sanno quello che fanno. Non ho idea di quando tornerò in sella, farò tutto step by step, passo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 maggio 2022) Non c’èper Marc: il pilota della Honda, dopo il Mugello, dovràdial braccio destro, all’omero. È una vera e propria maledizione che lo perseguita da luglio 2020, quando cadde a Jerez. È una scelta di cui lo spagnolo avrebbe volentieri fatto a me. In conferenza, ha dichiarato di «aver fatto di tutto per evitarla», ma anche che l’operazione «è l’unico modo per avere un recupero totale». «Il mio stile di guida non è più quello di un tempo: non a causa della moto, ma a causa mia. Il mio braccio destro non è più nella sua posizione naturale, c’è troppa rotazione, il medico mi ha suggerito di risolvere questo problema unaper tutte con il quarto intervento. Loro ci credono e sanno quello che fanno. Non ho idea di quando tornerò in sella, farò tutto step by step, passo ...

Advertising

Asnicar__Brenda : Ciao! Non c’é Gvip nel mío schedule at the momentttt ??? vi amoooooo - berlusconi : La notizia della vendita del Monza per l’acquisto di una quota del Milan è destituita di fondamento. Il Monza non è… - teatrolafenice : ??“Non c’è uomo più completo di colui che ha viaggiato, che ha cambiato venti volte la forma del suo pensiero e del… - marmanyoro : @prokofiev95 Non c'è limite alla stupidità - albeggiava52 : @SimoPillon Aiutarvi come e a far che? Che non lo sai che per millenni questa terra ha accolto gente d'ogni parte?… -