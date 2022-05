Maneskin, tutti pazzi per Damiano e compagnia: l’incredibile proposta di Shakira (Di sabato 28 maggio 2022) tutti pazzi per i Maneskin. Il gruppo capace di conquistare Sanremo ed Eurovision nel 2021 continua ad ottenere riscontri più che positivi, dentro e fuori lo stivale. Ma a colpire è soprattutto il successo internazionale, non esattamente comune per un prodotto musicale proveniente dal Bel Paese. E così, stavolta, è arrivato un importante endorsement da parte della cantante di origini colombiane Shakira (Shakira). Dopo il selfie con Miley Cyrus e dopo aver aperto il concerto dei Rolling Stones a Los Angeles (con Mick Jagger che li ha poi ringraziati in italiano) stavolta è un commento di Shakira a mostrare come i Maneskin piacciano a tutti come Bob Marley (cit). Ma andiamo con ordine. In occasione dell’afterparty organizzato dalla Warner Bros al ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 28 maggio 2022)per i. Il gruppo capace di conquistare Sanremo ed Eurovision nel 2021 continua ad ottenere riscontri più che positivi, dentro e fuori lo stivale. Ma a colpire è soprattutto il successo internazionale, non esattamente comune per un prodotto musicale proveniente dal Bel Paese. E così, stavolta, è arrivato un importante endorsement da parte della cantante di origini colombiane). Dopo il selfie con Miley Cyrus e dopo aver aperto il concerto dei Rolling Stones a Los Angeles (con Mick Jagger che li ha poi ringraziati in italiano) stavolta è un commento dia mostrare come ipiacciano acome Bob Marley (cit). Ma andiamo con ordine. In occasione dell’afterparty organizzato dalla Warner Bros al ...

