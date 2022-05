Mancini ripartirà dall' ex Brescia - Sport - quotidiano net

Advertising

La Gazzetta dello Sport

L'ascesa folgorante di Tonali riguarda anche la Nazionale: a poco più di 18 anni è passato dall'Under 17 all'Under 19 fino all'Under 21, per volare direttamente negli Azzurri di, il tutto in ...Sidal gruppo che ha chiuso la stagione, valutando la possibilità di nuovi innesti, con ... Rachele Innocenti, Giulia Panati, Sofia, Camilla Bandecchi, Martina Nuti, Vittoria Mileto, ... Mancini: "Ora dobbiamo ripartire". Porte aperte ad altri giovani. Forfait per Berardi e Pinamonti