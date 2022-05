LIVE Moto3, GP Italia 2022 in DIRETTA: bandiera verde! Inizia la FP3 (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 9.03 Tutti in pista sin da subito, attendiamo i primi riferimenti cronometrici di questa seconda giornata in pista. 9.00 bandiera verde! Scatta la FP3 del GP d’Italia 2022 per quanto riguarda la Moto3. 8.57 Foggia è come già detto l’osservato speciale, ma attenzione anche al nostro Andrea Migno (Snipers), pilota da tenere in considerazione che in carriera ha già vinto in questo speciale impianto. 8.55 Si accendono i motori! Attendiamo la bandiera verde ed i primi riferimenti cronometrici. Ricordiamo che l’evento che ci apprestiamo a vivere è il primo dei due che si svolgeranno nel ‘Bel ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 9.03 Tutti in pista sin da subito, attendiamo i primi riferimenti cronometrici di questa seconda giornata in pista. 9.00Scatta la FP3 del GP d’per quanto riguarda la. 8.57 Foggia è come già detto l’osservato speciale, ma attenzione anche al nostro Andrea Migno (Snipers), pilota da tenere in considerazione che in carriera ha già vinto in questo speciale impianto. 8.55 Si accendono i motori! Attendiamo laverde ed i primi riferimenti cronometrici. Ricordiamo che l’evento che ci apprestiamo a vivere è il primo dei due che si svolgeranno nel ‘Bel ...

