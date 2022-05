LIVE F1, GP Monaco 2022 in DIRETTA: Leclerc e Sainz vogliono la pole nel Principato (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 15.51 Meno di 10? al via delle qualifiche e sale la tensione. 15.48 Tra le due Frecce d’Argento si è inserito il danese Kevin Magnussen con la Haas, mentre completa la top10 Fernando Alonso con l’Alpine. 15.45 Mercedes ancora sottotono nel Principato, con Lewis Hamilton 7° a 0.899 e George Russell 9° a 1? netto dal miglior crono di Perez. 15.42 Quinta piazza molto positiva a 734 millesimi dal leader per l’AlphaTauri di Pierre Gasly, che ha preceduto di 16 millesimi la McLaren di un Lando Norris ancora non al top della forma fisica. 15.39 L’olandese della Red Bull ha fatto fatica ad esprimersi sul giro secco, pagando ben quattro decimi dal compagno di squadra e lamentando un ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 15.51 Meno di 10? al via delle qualifiche e sale la tensione. 15.48 Tra le due Frecce d’Argento si è inserito il danese Kevin Magnussen con la Haas, mentre completa la top10 Fernando Alonso con l’Alpine. 15.45 Mercedes ancora sottotono nel, con Lewis Hamilton 7° a 0.899 e George Russell 9° a 1? netto dal miglior crono di Perez. 15.42 Quinta piazza molto positiva a 734 millesimi dal leader per l’AlphaTauri di Pierre Gasly, che ha preceduto di 16 millesimi la McLaren di un Lando Norris ancora non al top della forma fisica. 15.39 L’olandese della Red Bull ha fatto fatica ad esprimersi sul giro secco, pagando ben quattro decimi dal compagno di squadra e lamentando un ...

