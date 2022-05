Ligabue | dieci ascoltatori di Rtl 102 5 inviati speciali al Campovolo

(Di sabato 28 maggio 2022)– foto di Ray TarantinoMILANO – Rtl 102.5 annuncia una grande possibilità per i fan di. Cinque fortunatie i loro accompagnatori potranno esseredella prima radiovisione d’Italia alla RCF Arena di Reggio Emilia a, sabato 4 giugno, per il concerto “30 anni in un (nuovo) giorno” che festeggia, dopo due anni di attesa, i trent’anni di carriera del rocker di Correggio. Lo show ripercorrerà tutta la storia artistica dicon i suoi più grandi successi. Glidi RTL 102.5 potranno seguire l’evento e realizzare collegamenti e contenuti social per far vivere a tutto il pubblico della radiovisione una serata magica. Il 4 giugno seguiteci con attenzione sulla prima ...

