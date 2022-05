Le divinità giapponesi | un libro imperdibile per gli appassionati della cultura nipponica

(Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag – Le, ultima novità in libreria firmata Passaggio al Bosco Edizioni, è un viaggio alla scoperta dell’immenso pantheon shintoista: un’immersione – unica nel suo genere – nella mitologia, dove si rivivono i miticreazione del mondo, le saghe degli Dei, le suggestioni degli antichi testi e le origini divinestirpe imperiale. Le: il pantheon scintoista e la TradizioneNel testo, scritto da Marco Aliprandi, vengono prese in esame leprincipali del Sol Levante, con le loro caratteristiche e le loro gesta, fino ai primi sovrani del Giappone: un contesto nel quale il sacro e la storia si fondono armoniosamente, per farci comprendere le mille sfumature ...

Nel primo numero della serie del 2009 Thor & Hercules: Encyclopaedia Mythologica furono introdotte diverse divinità come Kagutsuchi il dio del fuoco e Susanoo il dio delle tempeste.