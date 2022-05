In fiamme un negozio in pieno centro (Di sabato 28 maggio 2022) fiamme in pieno centro a Battipaglia: il negozio alimentare “Ali Baba Doner Kebab” di piazza Aldo Moro parzialmente distrutto dalle fiamme. L’episodio è avvenuto ieri notte, intorno alle 1.30, quando la parte posteriore del locale ha preso improvvisamente fuoco. Bruciati diversi elettrodomestici e suppellettili, presenti all’interno dell’esercizio commerciale. Le cause dell’incendio, al momento, sono attualmente ancora ignote. All’interno del locale lavoravano diversi dipendenti pakistani e il proprietario, sempre di origine pakistana, e che attualmente non è in Italia. I vigili del fuoco non si sono sbilanciati sulla natura dell’incendio, ma per adesso, fanno sapere i carabinieri coordinati dal maggiore Vitantonio Sisto, che sono prontamente intervenuti sul posto, non ci sarebbero elementi per pensare ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 28 maggio 2022)ina Battipaglia: ilalimentare “Ali Baba Doner Kebab” di piazza Aldo Moro parzialmente distrutto dalle. L’episodio è avvenuto ieri notte, intorno alle 1.30, quando la parte posteriore del locale ha preso improvvisamente fuoco. Bruciati diversi elettrodomestici e suppellettili, presenti all’interno dell’esercizio commerciale. Le cause dell’incendio, al momento, sono attualmente ancora ignote. All’interno del locale lavoravano diversi dipendenti pakistani e il proprietario, sempre di origine pakistana, e che attualmente non è in Italia. I vigili del fuoco non si sono sbilanciati sulla natura dell’incendio, ma per adesso, fanno sapere i carabinieri coordinati dal maggiore Vitantonio Sisto, che sono prontamente intervenuti sul posto, non ci sarebbero elementi per pensare ...

