Giro d'Italia 2022, Nibali: "Speravo in un po' meglio, ma sono contento" (Di sabato 28 maggio 2022) Alla Gazzetta dello Sport, Nibali spiega il perchè del suo calo di forma: 'Dopo l'ultimo giorno di riposo mi è anche spuntato un herpes, una forma di stress. Una febbre sorda, e ho potuto solo ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 28 maggio 2022) Alla Gazzetta dello Sport,spiega il perchè del suo calo di forma: 'Dopo l'ultimo giorno di riposo mi è anche spuntato un herpes, una forma di stress. Una febbre sorda, e ho potuto solo ...

marattin : Prosegue il giro d’Italia per parlare di riforma fiscale. Oggi alle 17.30 a Matera, e non dimenticate lunedì alle 1… - giroditalia : ?? His last mountain stage at the Giro d'Italia ?? ?? La sua ultima tappa di montagna al Giro d'Italia ?? #Giro - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - fnonesiste : lui bravissimo e trasmette un sacco di energia, era proprio contento di cantare (come ha detto lui ieri) a “casa su… - cama_drawing : TAPPA 19 - GIRO D’ITALIA #Giro #Giro105 #GiroDItalia #magliaazzurra #bouwman #jumbovisma #giroalvento -