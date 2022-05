Genova, pullman Flixbus esce di strada in corso Europa: sei feriti, uno in codice rosso. Medicato anche un Vigile del Fuoco (Di sabato 28 maggio 2022) L’autista ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, all’altezza dell’ospedale San Martino intorno alle 2:30 Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 28 maggio 2022) L’autista ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, all’altezza dell’ospedale San Martino intorno alle 2:30

TelenordLiguria : #Genova, pullman #Flixbus esce di strada in Corso Europa. Sei feriti. - AnsaLiguria : Pullman contro pensilina bus a Genova, feriti lievi. Passeggeri e autista hanno riportato lievi contusioni #ANSA - ansa_liguria : Pullman contro pensilina bus a Genova, feriti lievi - ilsecoloxix : #Genova, pullman #Flixbus esce di strada in corso Europa: sei feriti, uno in codice rosso - You2_Red : @Andrea_Lorenzon La prima è stata dopo il ritorno da Genova in pullman post Samp-Milan con il gruppo degli spagnoli… -