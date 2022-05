Festival di Cannes 2022: i primi vincitori “Un Certain Regard” (Di sabato 28 maggio 2022) Il Festival di Cannes 2022 è giunto al termine. Questa sera, la cerimonia di premiazione della 75esima edizione dell’evento che premia il meglio del cinema internazionale. Chi sono i vincitori del Festival di Cannes 2022? Grand Prix: Premio della giuria (Prix de Jury): ex aequo al film Le otto montagne di Charlotte Vandermeersch e Felix Van Groeningen e al film EO di Jerzy Skolimowski Migliore interpretazione maschile Premio all’attore: Song Kang-Ho per il film Broker di Kore-Eda Hirokazu; Migliore interpretazione femminile Migliore attrice: Zar Amir Ebrahimi per il film Holy Spider (Les Nuits De Mashha) di Ali Abbasi; Miglior Regia Miglior regia (Prix de la mise en scéne): Park Chan-Wook per Heojil Kyolshim (Decision To Leave); Premio ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 28 maggio 2022) Ildiè giunto al termine. Questa sera, la cerimonia di premiazione della 75esima edizione dell’evento che premia il meglio del cinema internazionale. Chi sono ideldi? Grand Prix: Premio della giuria (Prix de Jury): ex aequo al film Le otto montagne di Charlotte Vandermeersch e Felix Van Groeningen e al film EO di Jerzy Skolimowski Migliore interpretazione maschile Premio all’attore: Song Kang-Ho per il film Broker di Kore-Eda Hirokazu; Migliore interpretazione femminile Migliore attrice: Zar Amir Ebrahimi per il film Holy Spider (Les Nuits De Mashha) di Ali Abbasi; Miglior Regia Miglior regia (Prix de la mise en scéne): Park Chan-Wook per Heojil Kyolshim (Decision To Leave); Premio ...

