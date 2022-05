F1: Gp Monaco, Leclerc in pole davanti a Sainz e Perez (3) (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) - La sessione ufficiale di prove termina anzitempo per l'incidente di Perez fuori dal tunnel mentre tutti erano impegnati nell'ultimo tentativo. Il messicano della Red Bull coinvolge anche Sainz, ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Fuori dal tunnel si bloccano praticamente tutti e il Q3 termina così, con una prima fila tutta Ferrari. Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) - La sessione ufficiale di prove termina anzitempo per l'incidente difuori dal tunnel mentre tutti erano impegnati nell'ultimo tentativo. Il messicano della Red Bull coinvolge anche, ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Fuori dal tunnel si bloccano praticamente tutti e il Q3 termina così, con una prima fila tutta Ferrari.

