F1 e MotoGP oggi: orari qualifiche 28 maggio, tv, programma, streaming TV8 e Sky (Di sabato 28 maggio 2022) oggi sabato 28 maggio prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. Spazio alle qualifiche del GP di Montecarlo per quanto riguarda la F1 e alle qualifiche del GP d'Italia per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Monaco e del Mugello: si assegna la pole position e si definisce la griglia di partenza della gara di domani. In precedenza anche le ultime sessioni di prove libere per effettuare la corretta messa a punto. Le qualifiche della MotoGP sono previste a partire dalle ore 14.10, poi una volta terminate ci sarà giusto il tempo di spostarsi sulle qualifiche della F1 che scatteranno alle ore 16.00.

