Da F1 a MotoGp, Guido Meda'che spettacolo questo 2022' (Di sabato 28 maggio 2022) "Un Mondiale bellissimo, un vero spettacolo" dalla Formula 1 alla MotoGp. Parola di Guido Meda, vice direttore di Sky Sport e responsabile dei canali motori di Sky, che al Mugello in questo fine ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022) "Un Mondiale bellissimo, un vero" dalla Formula 1 alla. Parola di, vice direttore di Sky Sport e responsabile dei canali motori di Sky, che al Mugello infine ...

Advertising

gponedotcom : “Alcuni guidano più sporco, io guido pulito. Potrei essere più veloce, ma non riesco, sono nella stessa situazione… - ilpodsport : #Moto MotoGp, Marquez: 'Mi aspettavo un gara così, non mi piace come guido' #ilpodsport - infoitsport : MotoGP, Marquez: “Non guido la Honda come vorrei, ma non voglio cambiare moto. HRC è il team della mia vita' - infoitsport : MotoGP, Marc Marquez: 'Non guido la Honda come vorrei, ma non voglio cambiare moto. HRC è il team della mia vita' -