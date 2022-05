Covid in Italia, si va verso la "fase estiva" ma aumentano le reinfezioni (e c'è chi è più a rischio) (Di sabato 28 maggio 2022) La pandemia in Italia è in una fase discendente, con i nuovi casi di positività al Covid in diminuzione. Ormai è da un mese che i nuovi casi settimanali sono meno della settimana precedente, un contesto "estivo"... Leggi su today (Di sabato 28 maggio 2022) La pandemia inè in unadiscendente, con i nuovi casi di positività alin diminuzione. Ormai è da un mese che i nuovi casi settimanali sono meno della settimana precedente, un contesto "estivo"...

Advertising

Giorgiolaporta : Qui a #Bruxelles non è più obbligatoria la #mascherina sui mezzi pubblici. Entrate in metro con me sotto la… - fanpage : Rosa ha 34 anni e si è ammalata a marzo 2020, nel pieno della prima ondata e prima della campagna vaccinale, nella… - Today_it : #Covid in Italia, si va verso la 'fase estiva' ma aumentano le reinfezioni (e c'è chi è più a rischio)… - AnnaritaNinni : RT @Miti_Vigliero: Covid oggi Italia, Iss: ancora in aumento le reinfezioni - - Adnkronos : Il tasso delle reinfezioni #covid cresce ancora, donne e under 50 i più colpiti. #Omicron -