CORSPORT – Osimhen è sul mercato, De Laurentiis attende offerte: ma è tutto bloccato

Victor Osimhen è uno dei calciatori del Napoli sul mercato, l'attaccante è valutato almeno cento milioni di euro. La società di Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a cedere Osimhen se qualche club dovesse arrivare quella cifra, investendo poi solo una parte dei soldi ricavati per sostenere l'acquisto di un sostituto. Ma secondo quanto fa sapere Corriere dello Sport non è ancora arrivata nessuna offerta ufficiale da 100 milioni di euro per Osimhen. "Il club, insomma, resta in attesa e per il momento esclude che i corteggiatori interessati abbiano recapitato proposte interessanti". Il giocatore al momento ha deciso di non partecipare al tour della Nazionale nigeriana negli Stati Uniti, ma giocherà le gare di qualificazione alla Coppa d'Africa in programma il 9 e 13 giugno.

