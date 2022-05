Champions ai Blancos per la 14esima volta, Liverpool battuto 1 - 0. Decide Vinicius (Di sabato 28 maggio 2022) Il Real Madrid batte 1 - 0 il Liverpool in finale e vince la sua quattordicesima Champions League grazie ad un gol decisivo nella ripresa di Vinicius. Carlo Ancelotti, il primo allenatore a guidare ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022) Il Real Madrid batte 1 - 0 ilin finale e vince la sua quattordicesimaLeague grazie ad un gol decisivo nella ripresa di. Carlo Ancelotti, il primo allenatore a guidare ...

