Aspettando la premiazione di stasera

Leggi su iodonna

(Di sabato 28 maggio 2022) Doveva essere un’edizione memorabile, quella del 2022: il Festival di Cannes festeggia il 75esimo anniversario e si sa quanto i francesi ci tengano alla grandiosità… Non è andata esattamente così, con un concorso un po’ da “usato garantito”: grandi nomi ma nessuna vera sorpresa, nessun colpo di fulmine. Ma qualcosa da ricordare c’è. E qualcosa da non dimenticare aussi. Leggi anche › Cannes 2022: tutti i film in concorso, da Mario Martone a “Crimes of the Future” di David Cronenberg Cose da ricordare La Sissi di Vicky Krieps Vicky Krieps come Sissi in “Corsage”. Vicky Krieps, Palma d’oro del (nostro) cuore. Sì, perché il premio come migliore attrice del concorso non avrebbe potuto vincerlo, visto che i suoi due film sono passati nella sezione collaterale Un certain regard (che, ...