Ancelotti vince la Champions League: i complimenti del Napoli e di De Laurentiis (Di sabato 28 maggio 2022) Carlo Ancelotti è entrato nella storia del calcio europeo, oltre che del Real Madrid. Il tecnico di Reggiolo, anche ex Napoli, ha scritto un altro record. È l’unico allenatore ad aver vinto 4 Champions League da allenatore (2003, 2007, 2014 e 2022). Proprio questa sera, infatti, ha superato Zinedine Zidane e si è posizionato in cima all’Olimpo dei migliori allenatori del mondo. complimenti a @MrAncelotti e al @realmadrid per la vittoria della @ChampionsLeague https://t.co/oBz7NiUv9T— Official SSC Napoli (@sscNapoli) May 28, 2022 Napoli Real Madrid Ancelotti Grande Carlo, una Champions assolutamente meritata! #ADL— AurelioDeLaurentiis ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 28 maggio 2022) Carloè entrato nella storia del calcio europeo, oltre che del Real Madrid. Il tecnico di Reggiolo, anche ex, ha scritto un altro record. È l’unico allenatore ad aver vinto 4da allenatore (2003, 2007, 2014 e 2022). Proprio questa sera, infatti, ha superato Zinedine Zidane e si è posizionato in cima all’Olimpo dei migliori allenatori del mondo.a @Mre al @realmadrid per la vittoria della @https://t.co/oBz7NiUv9T— Official SSC(@ssc) May 28, 2022Real MadridGrande Carlo, unaassolutamente meritata! #ADL— AurelioDe...

Advertising

rtl1025 : ??? IL REAL MADRID VINCE LA CHAMPIONS LEAGUE Il successo per 1 a 0 sul Liverpool vale agli spagnoli la 14esima Cham… - fanpage : Il Real Madrid vince la sua 14esima Champions League della sua storia! - RaiNews : Ancelotti entra nella leggenda: è l'unico allenatore ad aver vinto la Champions quattro volte… - Violetta_2021 : RT @rtl1025: ??? IL REAL MADRID VINCE LA CHAMPIONS LEAGUE Il successo per 1 a 0 sul Liverpool vale agli spagnoli la 14esima Champions della… - dan94re : RT @sassipiedimonte: #Ancelotti con il giuoco moderno e calcio europeo vince la #Champions. Dimostra che per vincere serve un portiere che… -