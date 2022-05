X Factor 2022: Rkomi è il quarto giudice (Di venerdì 27 maggio 2022) Sarà Rkomi il quarto giudice di X Factor 2022: con lui in giuria anche Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D'amico. Rkomi è il quarto, nuovo giudice di X Factor 2022. Con lui si completa quindi la formazione del tavolo di questa stagione: sarà insieme a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico, con tre esordi assoluti e un attesissimo ritorno. Uno degli artisti di maggior successo della nuova generazione italiana, Rkomi (classe 1994) comincia la sua carriera ad appena 17 anni con i primi mixtape autoprodotti. Dopo la pubblicazione del progetto Dasein Sollen, nel 2017 fa uscire il suo primo album ufficiale, Io in Terra, apprezzatissimo da pubblico e critica e certificato disco di Platino. Nel 2018 è la volta ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 27 maggio 2022) Saràildi X: con lui in giuria anche Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D'amico.è il, nuovodi X. Con lui si completa quindi la formazione del tavolo di questa stagione: sarà insieme a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico, con tre esordi assoluti e un attesissimo ritorno. Uno degli artisti di maggior successo della nuova generazione italiana,(classe 1994) comincia la sua carriera ad appena 17 anni con i primi mixtape autoprodotti. Dopo la pubblicazione del progetto Dasein Sollen, nel 2017 fa uscire il suo primo album ufficiale, Io in Terra, apprezzatissimo da pubblico e critica e certificato disco di Platino. Nel 2018 è la volta ...

Advertising

ParliamoDiNews : X Factor 2022, la nuova giuria: Rkomi, Fedez, Ambra e Dargen D`Amico #factor #nuova #giuria #rkomi #fedez #ambra… - fisco24_info : X Factor, Rkomi in giuria, si completa tavolo stagione 2022: Con Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico in talent… - G_Mugelli : Secondo me non fa una piega X Factor 2022 e il bisogno di una rivoluzione pop - TvBlog - infoitcultura : X Factor 2022: Rkomi nuovo giudice con Fedez, Ambra e Dargen D'Amico - RADIOBRUNO1 : X Factor 2022: Rkomi è il quarto giudice! #XFactor2022 #Rkomi -