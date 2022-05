Virtus Bologna-Tortona oggi: orario gara-1, canale tv, streaming, programma semifinale Playoff basket 2022 (Di venerdì 27 maggio 2022) Per la Virtus Segafredo Bologna è il mantenimento della zona di competenza del campionato italiano, per la Bertram Derthona è invece un punto clamorosamente alto della sua storia, che forse nessuno anche a inizio anno si immaginava mai di poter raggiungere. Tortona è la quinta squadra nella storia della Serie A1/Serie A a raggiungere la semifinale. Ci sono riuscite prima di lei Fortitudo Bologna (1976-77) versione Alco, Sebastiani Rieti (1978-79) con sponsor Arrigoni, Scaligera Verona (1993-94) di epoca Glaxo e Pallacanestro Reggiana (1997-98), ed era la Cfm Reggio Emilia con Gianluca Basile e Mike Mitchell, tra gli altri, a roster. Le V nere sono però ostacolo duro con il roster profondo e soprattutto con le tantissime bocche da fuoco che possono trovare la via del canestro in qualunque momento. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Per laSegafredoè il mantenimento della zona di competenza del campionato italiano, per la Bertram Derthona è invece un punto clamorosamente alto della sua storia, che forse nessuno anche a inizio anno si immaginava mai di poter raggiungere.è la quinta squadra nella storia della Serie A1/Serie A a raggiungere la. Ci sono riuscite prima di lei Fortitudo(1976-77) versione Alco, Sebastiani Rieti (1978-79) con sponsor Arrigoni, Scaligera Verona (1993-94) di epoca Glaxo e Pallacanestro Reggiana (1997-98), ed era la Cfm Reggio Emilia con Gianluca Basile e Mike Mitchell, tra gli altri, a roster. Le V nere sono però ostacolo duro con il roster profondo e soprattutto con le tantissime bocche da fuoco che possono trovare la via del canestro in qualunque momento. Il ...

