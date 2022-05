Una Vita, anticipazioni 27 maggio: la decisione di Servante (Di venerdì 27 maggio 2022) Puntata Una Vita oggi 27 maggio 2022 con Servante che prenderà una decisione molto importante per il proprio futuro. L'uomo, deciderà di vendere la sua quota della pensione e lo annuncerà a Fabiana. Quest'ultima, accuserà il colpo, ma non vorrà ammetterlo. Nel frattempo, Anabel ripudierà Marcos davanti ad Aurelio ed il rapporto con il padre diventerà sempre più teso. Una Vita puntata 27 maggio 2022: i rapporti tra Marcos e Anabel sempre più tesi Anabel chiederà ad Aurelio di fare un nuovo tentativo con suo padre Marcos affinché accetti il loro fidanzamento. Il Quesada, dopo essersi consultato con la sua socia ed amante Genoveva, deciderà di accontentare la ragazza e si recherà dal rivale per chiedere la mano di Anabel chiedendogli di anteporre la felicità di sua figlia ai loro ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 27 maggio 2022) Puntata Unaoggi 272022 conche prenderà unamolto importante per il proprio futuro. L'uomo, deciderà di vendere la sua quota della pensione e lo annuncerà a Fabiana. Quest'ultima, accuserà il colpo, ma non vorrà ammetterlo. Nel frattempo, Anabel ripudierà Marcos davanti ad Aurelio ed il rapporto con il padre diventerà sempre più teso. Unapuntata 272022: i rapporti tra Marcos e Anabel sempre più tesi Anabel chiederà ad Aurelio di fare un nuovo tentativo con suo padre Marcos affinché accetti il loro fidanzamento. Il Quesada, dopo essersi consultato con la sua socia ed amante Genoveva, deciderà di accontentare la ragazza e si recherà dal rivale per chiedere la mano di Anabel chiedendogli di anteporre la felicità di sua figlia ai loro ...

Advertising

Pontifex_it : Gli #anziani ricchi di saggezza e di umorismo fanno tanto bene ai giovani. Li salvano da una conoscenza del mondo t… - borghi_claudio : @Lekr_AC Ma sì. Monti senza fare una piega rimandava in India i Marò e intanto distruggeva il mercato immobiliare c… - GiovaQuez : Puzzer a convegno no vax: 'Abbiamo visto cosa sta facendo questo siero. E' come se oggi avessimo acquisito una picc… - giuliasenzanome : 2 mesi e 21 giorni dall’ultima volta che abbiamo visto una coreografia intera ballata da giugiulola senza inquadrat… - Raffi1174 : @kanguchic Mi curo con i farmaci e mi controllo. Faccio una vita normale ma cambi il modo di vedere il mondo. E ti… -