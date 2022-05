Salvini pronto a partire per la Russia: viaggio imminente (Di venerdì 27 maggio 2022) Matteo Salvini sta per partire per Mosca. I dettagli si stanno definendo, lo scopo dichiarato della missione è contribuire a un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Secondo fonti del partito "la partenza è imminente". L'idea accennata ... sul sito. Leggi su lastampa (Di venerdì 27 maggio 2022) Matteosta perper Mosca. I dettagli si stanno definendo, lo scopo dichiarato della missione è contribuire a un cessate il fuoco trae Ucraina. Secondo fonti del partito "la partenza è". L'idea accennata ... sul sito.

