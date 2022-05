Riforma pensioni 2023, Ghiselli su proposta quota 41 Lega: facciamo chiarezza (Di venerdì 27 maggio 2022) Nella giornata di ieri abbiamo riportato le ultime dichiarazioni di Salvini relativamente alla prossima Riforma previdenziale ove emerge chiaro l’intento del leader leghista, già in piena campagna elettorale, di puntare nuovamente l’attenzione sulla quota 41 per la Riforma pensioni del 2023, in molti però sul sito hanno scritto di non credere più alle parole di Salvini in quanto la quota 41 era già stata promessa pre quota 100. Ma soprattutto temono che la concessione della misura non sia libera da limiti e paletti, sarà davvero quanto richiedono i lavoratori quarantunisti da anni oppure la possibilità di uscire dopo 41 anni di lavoro porterà con sé la riduzione dell’assegno ultimo? Nei giorni scorsi la Lega ha già incontrato le parti sociali, della ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 27 maggio 2022) Nella giornata di ieri abbiamo riportato le ultime dichiarazioni di Salvini relativamente alla prossimaprevidenziale ove emerge chiaro l’intento del leader leghista, già in piena campagna elettorale, di puntare nuovamente l’attenzione sulla41 per ladel, in molti però sul sito hanno scritto di non credere più alle parole di Salvini in quanto la41 era già stata promessa pre100. Ma soprattutto temono che la concessione della misura non sia libera da limiti e paletti, sarà davvero quanto richiedono i lavoratori quarantunisti da anni oppure la possibilità di uscire dopo 41 anni di lavoro porterà con sé la riduzione dell’assegno ultimo? Nei giorni scorsi laha già incontrato le parti sociali, della ...

