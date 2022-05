Poule scudetto, domenica al ‘De Cristofaro’ Giugliano-Cerignola: biglietti in vendita (Di venerdì 27 maggio 2022) La sconfitta per 6 a 2 in casa della Cynthialbalonga non è stato di certo il modo migliore per chiudere il campionato. L’episodio però è già dimenticato visto che il Giugliano ha centrato il bersaglio grosso, la promozione in Serie C, ed era scesa in campo con poche motivazioni dopo i festeggiamenti. Al termine però L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 27 maggio 2022) La sconfitta per 6 a 2 in casa della Cynthialbalonga non è stato di certo il modo migliore per chiudere il campionato. L’episodio però è già dimenticato visto che ilha centrato il bersaglio grosso, la promozione in Serie C, ed era scesa in campo con poche motivazioni dopo i festeggiamenti. Al termine però L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Baseball_it : Poule Scudetto, le magnifiche 8 tutte in diamante di Redazione - - Baseball_it : E’ Jonathan Carbo il nuovo pitcher del Grosseto per la poule scudetto di Redazione - - NotiziarioC : Poule Scudetto di Serie D, le classifiche dei tre gruppi - NazioneGrosseto : Il Bbc Grosseto è pronto per la poule scudetto: ecco il pitcher Jonathan Carbò - sportparma : Baseball, poule scudetto: al via il derby tra Parma e Collecchio -