“Pomeriggio 5”, scontro tra Cecchi Paone e Ivano Michetti: pubblico sconvolto (Di venerdì 27 maggio 2022) Ogni giorno Barbara D’Urso fa compagnia al pubblico da casa con il suo Pomeriggio 5. Tantissimi i temi trattati e gli ospiti in studio che si alternano nel famoso salotto di Carmelita. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda è avvenuta una furiosa lite tra Cecchi Paone e Ivano Michetti de I cugini di campagna. Lo scontro ha lasciato i telespettatori senza parole. Il tutto è nato perchè il musicista ha definito la sua guarigione da un’importante malattia come un “miracolo”, termine che Cecchi Paone ha trovato un po’ troppo eccessivo. Vediamo nel dettaglio come sono andate le cose.



