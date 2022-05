Playoff 2022 Serie A2 basket: orgoglio Chiusi, ma Udine vince e va in finale (Di venerdì 27 maggio 2022) La cronaca e i tabellino di Umana Chiusi-Apu Old Wild West Udine, sfida valida come gara-3 delle semifinali dei Playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. Prova di grande orgoglio per i padroni di casa, che lottano fino alla fine e accarezzano una rimonta che sfuma nel finale; Udine vince ancora e vola in finale: 71-76 il risultato. RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI LA PARTITA – Cominciano bene gli ospiti, che piazzano subito un parziale di 0-6, ma Chiusi reagisce bene e risale fino al -3 (12-15). È proprio a questo punto, però, che i friulani trovano uno strappo impressionante con le quattro triple realizzate da Mussini e Giuri, due a testa ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) La cronaca e i tabellino di Umana-Apu Old Wild West, sfida valida come gara-3 delle semifinali deidellaA2 2021/di. Prova di grandeper i padroni di casa, che lottano fino alla fine e accarezzano una rimonta che sfuma nelancora e vola in: 71-76 il risultato. RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI LA PARTITA – Cominciano bene gli ospiti, che piazzano subito un parziale di 0-6, mareagisce bene e risale fino al -3 (12-15). È proprio a questo punto, però, che i friulani trovano uno strappo impressionante con le quattro triple realizzate da Mussini e Giuri, due a testa ...

