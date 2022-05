Per fermare Putin il presidente Biden è pronto a inviare a Kiev armi più potenti (Di venerdì 27 maggio 2022) Washington – L’amministrazione Biden si starebbe preparando a potenziare il tipo di armi inviate dagli Usa all’Ucraina. E’ quanto riporta la Cnn. Gli Stati Uniti potrebbero inviare a Kiev “sistemi missilistici avanzati a lungo raggio che sono la principale richiesta dei funzionari ucraini in questo momento”, spiega ancora la testata. La Casa Bianca, si legge, “è favorevole all’invio dei sistemi come parte di un più ampio pacchetto di assistenza militare e di sicurezza, che potrebbe essere annunciato già la prossima settimana”. Secondo quanto riportato dalla Cnn, nelle ultime settimane alti funzionari ucraini, incluso il presidente Volodymyr Zelensky, hanno chiesto agli Stati Uniti e ai loro alleati di fornire il ‘Multiple Launch Rocket System, o MLRS’: “I sistemi d’arma fabbricati negli Stati Uniti ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 27 maggio 2022) Washington – L’amministrazionesi starebbe preparando a potenziare il tipo diinviate dagli Usa all’Ucraina. E’ quanto riporta la Cnn. Gli Stati Uniti potrebbero“sistemi missilistici avanzati a lungo raggio che sono la principale richiesta dei funzionari ucraini in questo momento”, spiega ancora la testata. La Casa Bianca, si legge, “è favorevole all’invio dei sistemi come parte di un più ampio pacchetto di assistenza militare e di sicurezza, che potrebbe essere annunciato già la prossima settimana”. Secondo quanto riportato dalla Cnn, nelle ultime settimane alti funzionari ucraini, incluso ilVolodymyr Zelensky, hanno chiesto agli Stati Uniti e ai loro alleati di fornire il ‘Multiple Launch Rocket System, o MLRS’: “I sistemi d’arma fabbricati negli Stati Uniti ...

