Nettuno | centro massaggi a “luci rosse” chiude grazie all’indagine di mogli sospettose

(Di venerdì 27 maggio 2022) I carabinieri di, in provincia di Roma, hanno sequestrato unche in realtà nascondeva ben altro e pare che all’interno si svolgessero attività a. Vi raccomandiamo... Fabiano "Fefè" Reffe del GF si difende dallo sfruttamento della prostituzione Le forze dell’ordine laziali sono riuscite a scoprire cosa accadesse nel locale,di alcune donne, che per diverso tempo hanno seguito mariti e compagni, nei loro tragitti giornalieri. Le donne hanno iniziato a collegare l’assenza dei loro partner ai messaggi riportati in alcune inserzioni pubblicitarie scritte su volantini lasciati nelle cassette delle lettere. In seguito ai ...

TuttoSuRoma : Nettuno (#Roma), mogli tradite fanno chiudere un centro massaggi 'a luci rosse': arrestata la titolare - Massimo2284438 : RT @MediasetTgcom24: Nettuno (Roma), mogli tradite fanno chiudere un centro massaggi 'a luci rosse': arrestata la titolare #roma #nettuno… - infoitinterno : Roma, mogli detective fanno chiudere finto centro massaggi di Nettuno, frequentato dai mariti - infoitinterno : Nettuno, mogli detective pedinano i mariti e scoprono centro estetico a luci rosse: arrestata la titolare - infoitinterno : Nettuno, mogli pedinano i mariti e scoprono un centro massaggi a luci rosse: arrestata la titolare cinese -

Ecco allora che nei giorni passati, esperti e sommozzatori delSubsi sono inabissati nelle acque antistanti Cernobbio per verificare che le fascine e i gabbioni posati in passato per ..., nel Lazio, è stato chiuso unmassaggi cinese che in realtà offriva ai clienti anche, se non soprattutto, prestazioni a luci rosse. Le indagini sono state avviate per la segnalazione ...Altro che trattamenti terapeutici e massaggi shiatsu. A denunciare quanto accadeva in un centro estetico di Nettuno sono state soprattutto le mogli e le compagne degli uomini della cittadina sul ...Per settimane le donne hanno indagato sulle uscite dei mariti, insospettite da volantini e annunci espliciti. La copertura del centro benessere è stata scoperta dai carabinieri: uno di loro si è finto ...