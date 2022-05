Max Felicitas verso il GF Vip, Brenda Asnicar risponde ai rumor sul reality (Di venerdì 27 maggio 2022) Mancano meno di quattro mesi all’inizio del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini e gli altri autori sono alla ricerca dei concorrenti della prossima edizione. Tra i vipponi del GF Vip 7 potrebbe esserci un personaggio che i lettori di Biccy conoscono molto bene, Max Felicitas. Il collega di Rocco Siffredi potrebbe varcare la porta rossa il prossimo 19 settembre, a dare la notizia in esclusiva è stato Giuseppe Candela su Dagospia. Max Felicitas verso il Grande Fratello Vip. “L’attore verso il Grande Fratello Vip. Si chiama Max Felicitas (Edoardo Barbares il suo vero nome) ed è considerato da molti l’erede di Rocco Siffredi. Il ragazzo friulano sarebbe stato scelto da Alfonso Signorini come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip in onda da settembre su Canale 5 in prima ... Leggi su biccy (Di venerdì 27 maggio 2022) Mancano meno di quattro mesi all’inizio del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini e gli altri autori sono alla ricerca dei concorrenti della prossima edizione. Tra i vipponi del GF Vip 7 potrebbe esserci un personaggio che i lettori di Biccy conoscono molto bene, Max. Il collega di Rocco Siffredi potrebbe varcare la porta rossa il prossimo 19 settembre, a dare la notizia in esclusiva è stato Giuseppe Candela su Dagospia. Maxil Grande Fratello Vip. “L’attoreil Grande Fratello Vip. Si chiama Max(Edoardo Barbares il suo vero nome) ed è considerato da molti l’erede di Rocco Siffredi. Il ragazzo friulano sarebbe stato scelto da Alfonso Signorini come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip in onda da settembre su Canale 5 in prima ...

